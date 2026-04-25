أكد تقرير صحفي غياب مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو عن المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان ميليتاو قد أُصيب خلال مباراة فريقه ضد ألافيس، الثلاثاء الماضي، في الدوري الإسباني، بعد التحام مع أحد لاعبي الخصم، وطلب استبداله فوراً.

تفاصيل الإصابة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فحص الرنين المغناطيسي كشف عن تجدد إصابة ميليتاو في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وحاجته إلى عملية جراحية.

مدة الغياب

وأضافت أن ميليتاو سيبتعد عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، ما يعني غيابه عن كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً مع بداية الموسم القادم.

وأوضحت أن التشخيص الأولي لإصابة مدافع ريال مدريد أشار إلى غيابه لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، لكن القرار النهائي كان إجراء عملية جراحية لتجنب حدوث انتكاسة جديدة.