تُوّج المصنف الثاني عالمياً الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة مونتي كارلو لتنس الأساتذة فئة ألف نقطة بفوزه على المصنف الأول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية التي جرت اليوم.



ونجح سينر في تحقيق الفوز على غريمه ألكاراز في أول نهائي بينهما هذا الموسم بواقع (7ـ6) و(6ـ3) في مباراة استغرقت ساعتين و15 دقيقة.



وسينتزع الإيطالي صدارة التصنيف العالمي من الإسباني غداً (الإثنين)، ويتراجع ألكاراز إلى المركز الثاني.



ويعد هذا الفوز السابع للإيطالي سينر مقابل عشرة انتصارات للإسباني ألكاراز في تاريخ مواجهتهما حتى الآن، كما يعد اللقب الـ27 ليانيك سينر في مسيرته مقابل 26 لكارلوس ألكاراز.



وكان يانيك سينر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميّاً بواقع (6ـ1) و(6ـ4) في نصف النهائي، فيما تأهل كارلوس ألكاراز للنهائي بعد فوزه على لاعب موناكو فالنتان فاشيرو المصنف 23 عالميّاً بواقع (6-4) و(6-4).