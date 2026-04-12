تكبد فريق توتنهام هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) أمام مضيفه سندرلاند بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

الظهور الأول لـ«دي زيربي»

شهدت مباراة اليوم الظهور الأول للمدرب الإيطالي روبرت دي زيربي على رأس القيادة الفنية لتوتنهام، خلفاً للكرواتي إيغور تودور.

مباراة توتنهام وسندرلاند.

موكيلي يحسم اللقاء

وحسم اللاعب نوردي موكيلي نقاط اللقاء لصالح سندرلاند من تسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك في الدقيقة 61، ليعزز صاحب الأرض آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع سندرلاند رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر، متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان.