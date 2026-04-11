اعتذر مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لجماهير فريقه عقب الخسارة المفاجئة أمام بورنموث على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الأداء كان مخيباً للغاية، واصفاً الهزيمة بأنها «ضربة قوية على الوجه»، مشيراً إلى أنه قال ذلك للاعبين داخل غرفة الملابس بعد المباراة. وأوضح أن الفريق مطالب بردة فعل سريعة وقوية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة التحلي بالوضوح والشدة في التعامل مع المباريات المقبلة، بعيداً عن أي تبريرات.



وأضاف أرتيتا أن فريقه ارتكب أخطاء أساسية خلال اللقاء سمحت للمنافس بالسيطرة واستغلال المساحات، مؤكداً أن بورنموث استحق الإشادة على أدائه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المسؤولية تقع على عاتق لاعبيه في تحسين المستوى. ورفض المدرب الإسباني الحديث عن الأعذار المرتبطة بالإجهاد أو ضغط المباريات، معتبراً أن هذا هو واقع الموسم ويجب تقبله والتعامل معه.



وفي ما يتعلق بردة فعل الجماهير، قال أرتيتا إن الفريق بحاجة إلى الاعتذار لهم على الأداء، مشيراً إلى أن دعمهم يصنع الفارق عندما يكون في أعلى مستوياته، لكنه شدد على ضرورة أن ينعكس ذلك بدوره على أداء اللاعبين داخل الملعب. كما أوضح أنه لا يملك حتى الآن تحديثات بشأن إصابات بعض اللاعبين الأساسيين مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد، إلى جانب غياب آخرين عن اللقاء.



وأكد أرتيتا أن الحديث عن تراجع الزخم أو انتقال الأفضلية في سباق اللقب إلى مانشستر سيتي أمر خارج عن السيطرة، مشدداً على أن التركيز يجب أن ينصب على الأداء فقط. وختم بالتأكيد على أن الفريق يمر بلحظة صعبة ومؤلمة، لكنه لا يزال يملك القدرة على النهوض إذا استعاد توازنه سريعاً في المباريات المقبلة.