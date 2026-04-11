أرسنال يتكبد هزيمة مفاجئة أمام بورنموث

تكبد فريق أرسنال هزيمة مفاجئة أمام ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

أهداف المباراة

افتتح إيلي جونيور كروبي التسجيل لبورنموث في الدقيقة 17، قبل أن يدرك المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس التعادل لصالح أرسنال في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، صدم بورنموث أصحاب الأرض بهدف ثانٍ عن طريق أليكس سكوت في الدقيقة 74، ليكبد فريق المدرب ميكيل أرتيتا الهزيمة الرابعة له في المسابقة هذا الموسم.





ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أرسنال عند 70 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الذي سيخوض مواجهة صعبة أمام تشيلسي غداً ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، رفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، ليعزز حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.