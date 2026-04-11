كشف الفنان المصري أحمد سعد التحضير لإطلاق 5 ألبومات غنائية جديدة خلال العام الحالي، في خطوة جريئة تُعد الأكبر في مشواره الفني، وتعكس طموحه لتقديم تجربة موسيقية مختلفة ومتنوعة.

طابع متنوع

وأوضح سعد أن الألبومات تحمل طابعًا متنوعًا يلبي أذواقًا متعددة، وجاءت عناوينها كالتالي: «الألبوم الحزين»، «الألبوم الفرفوش»، «الألبوم الإلكتروني»، «ألبوم الموسيقى العربية»، و«ألبوم الأوركسترا»، في محاولة لتقديم مزيج فني يجمع بين الإحساس والتجديد.

ويعمل سعد على أن تكون لكل ألبوم شخصية مستقلة من حيث الشكل والمضمون، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان أو التوزيع الموسيقي، ليقدم للجمهور تجربة متكاملة تحمل أكثر من لون موسيقي داخل مشروع واحد.

ومن المنتظر طرح هذه الألبومات بشكل تدريجي على مدار العام، وسط حالة من الحماس والترقب من الجمهور، خصوصًا بعد النجاحات اللافتة التي حققها سعد أخيرًا في الساحة الغنائية.