يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام، اليوم (السبت) في السابعة والنصف مساءً على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ويعيش ليفربول فترة كارثية على مستوى النتائج، إذ فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، إلى جانب وداع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي بهزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة السبت الماضي، ثم السقوط أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





مركز مهدد وطموح أوروبي

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت لتضميد جراحه بالفوز على فولهام في لقاء اليوم للحفاظ على فرصه في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 49 نقطة من 14 انتصاراً وسبع تعادلات مقابل 10 هزائم.

فولهام يستهدف مواصلة صحوته

على الجانب الآخر، يدخل فولهام لقاء اليوم بحثاً عن انتصاره الثاني على التوالي والـ14 هذا الموسم، لتعزيز فرصه في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.

وكان فولهام قد فاز على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز التاسع.