كشفت تقارير صحافية فرنسية اقتراب أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان من تولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في خطوة قد تمهّد لمرحلة جديدة في مسيرة «الديوك».



وأفادت صحيفة «ليكيب» بأن التفاهم بين الطرفين لا يزال في إطار الاتفاق الشفهي، على أن تُستكمل الإجراءات الرسمية لاحقاً تمهيداً للإعلان النهائي، ما يعكس تقدّماً ملموساً في المفاوضات الجارية.



ويأتي هذا التطور في توقيت حاسم، بالتزامن مع ترقّب الأوساط الرياضية في فرنسا لمصير الجهاز الفني الحالي، في ظل اقتراب نهاية حقبة المدرب ديدييه ديشامب، الأمر الذي يعزز من حضور اسم زيدان كخيار أول لقيادة المشروع القادم، بالنظر إلى ثقله التاريخي وخبرته الفنية.



ويمتلك زيدان سجلاً تدريبياً بارزاً، يتقدّمه نجاحه اللافت مع ريال مدريد، إذ قاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وهو إنجاز يعكس قدرته على إدارة المنافسات الكبرى، ويمنحه أفضلية واضحة لقيادة المنتخب الفرنسي نحو مرحلة جديدة من الطموح والإنجاز.