يستهدف نادي أورلاندو سيتي الأمريكي التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يسعى نادي أورلاندو سيتي لضم غريزمان خلال فترة الانتقالات الحالية في الدوري الأمريكي، لكن أتلتيكو مدريد لا ينوي السماح للاعب الفرنسي بالرحيل قبل نهاية الموسم.

علاقات جيدة مع الإدارة والمدرب

وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين غريزمان وإدارة أتلتيكو مدريد جيدة للغاية، كما تربطه علاقة قوية بمدربه دييغو سيميوني. ويعتزم النادي مناقشة مستقبل اللاعب بهدوء في نهاية الموسم، بعيداً عن ضغوط الانتقالات المبكرة.





حلم الدوري الأمريكي

وأضافت أنه لطالما حلم غريزمان بإنهاء مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي، وقد أبدى نادي أورلاندو سيتي اهتماماً كبيراً بضمه، ومن المرجح أن يتحقق هذا الحلم بعد انتهاء الموسم الحالي، إذ يشارك أتلتيكو مدريد في عدة بطولات ويأمل في التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب طويل، ولا يرغب النادي في إضعاف الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

عقد غريزمان والقيمة السوقية

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2027، وتقدر قيمته السوقية بـ11 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».