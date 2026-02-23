عبرت الجامعة التونسية لكرة القدم عن دعمها الكامل للاعب المنتخب الوطني حنبعل المجبري، بعد أن تعرض لإساءات عنصرية على منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام تشلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأكد الاتحاد التونسي، في بيان أصدره الأحد، تقديره للروح المسؤولة التي أظهرها المجبري في تعامله مع هذه التجاوزات، مشيراً إلى أنه تواصل مع اللاعب لتعزيز معنوياته ومساندته في هذه المرحلة الحساسة. وأضاف البيان: «نُشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعم اللاعب، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحد منها ومنع تكرارها حفاظاً على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة».



وشارك المجبري في المباراة التي أنهى فيها فريقه بيرنلي، الذي يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب الدوري، المباراة بالتعادل 1-1 أمام مضيفه تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج، حيث سجل الفريق هدفه في الوقت بدل الضائع.



وتعرض المجبري، إلى جانب مدافع تشلسي الفرنسي ويسلي فوفانا، لإساءات عنصرية بعد المباراة، حيث نشر اللاعبان على حساباتهما في منصة «إنستغرام» صوراً للرسائل المسيئة التي وصلتهما عبر الرسائل الخاصة. وعلّق المجبري على رسالته قائلاً: «لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودين بيننا في 2026. أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم».



من جانبه، كتب فوفانا بعد طرده خلال المباراة: «لم يتغير شيء في 2026، ويبقى الوضع قائماً طالما أن الناس يفلتون دائماً من العقاب. تُطلق حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئاً ملموساً».



وأدان نادي بيرنلي هذه الإساءات بشدة، مؤكداً أن لديه سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز، وأضاف أنه أبلغ شركة «ميتا» المالكة لـ«إنستغرام» بالمنشور المسيء، ويتوقع تعاوناً قوياً منها، ومن رابطة الدوري الإنجليزي والشرطة لتحديد هوية المسؤول عن الإساءة والتحقيق معه.



في المقابل، استنكر نادي تشلسي الإساءة التي تعرض لها فوفانا، مؤكدين أن ما حدث «غير مقبول ويتنافى مع قيم كرة القدم ومبادئ النادي».