خيّم القلق على أجواء نادي برشلونة رغم الفوز المثير على سلافيا براج التشيكي (4-2)، بعدما تعرّض النجم الإسباني بيدري لإصابة أربكت حسابات الجهاز الفني خلال المواجهة الأوروبية.

وعقب المباراة، كشف المدير الفني هانز فليك أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الطبي للتدخل فورًا، وسط ترقب لنتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

فليك بدا حذرًا في تصريحاته، مكتفيًا بالقول إن حالة بيدري «غير واضحة حتى الآن»، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد الاطلاع على التقارير الطبية، في ظل تخوف جماهيري من تكرار سيناريو الغيابات الطويلة.

ووفقًا لإذاعة RAC1 الكتالونية، فإن بيدري تعرّض لإصابة في عضلات الفخذ بالساق اليمنى خلال اللقاء. وفي السياق ذاته، أوضح الصحفي في صحيفة «آس»، خافي ميجيل، أن المؤشرات الأولية لا تستبعد وجود تمزق عضلي محتمل في الأوتار الخلفية للساق اليمنى، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة فور عودته إلى برشلونة، لتحديد التشخيص النهائي للإصابة.

وحول مدة الغياب المتوقعة، أشار ميجيل إلى أن التاريخ الطبي لبيدري مع إصابات العضلات الخلفية يرجّح فترة تعافٍ تتراوح بين 3 و4 أسابيع في حال تأكد التمزق، مؤكدًا أن هذا التقدير يظل أوليًا وقابلًا للتعديل بعد صدور النتائج الرسمية للفحوصات الطبية.

ورغم الانتصار المهم الذي أعاد برشلونة إلى دائرة المنافسة الأوروبية، فإن إصابة بيدري ألقت بظلالها على الاحتفالات، خصوصاً أن اللاعب يُعد من ركائز خط الوسط وأكثر العناصر تأثيرًا في منظومة فليك.

وفي الوقت الذي أشاد فيه مدرب برشلونة بروح لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، بقي ملف بيدري مفتوحًا، مع تساؤلات متزايدة حول جاهزيته للمباراة الحاسمة المقبلة في دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يخضع بيدري لفحوصات دقيقة خلال الساعات القادمة، لتحديد موقفه من الجولة الختامية الحاسمة، والتي سيحتاج فيها برشلونة للفوز بفارق مريح لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ورغم أن المباراة انتهت بفوز مهم.. لكن إصابة بيدري قد تكون الخسارة الأثقل في ليلة برشلونة الأوروبية.