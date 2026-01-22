حقق برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليُنعش آماله في التأهل المباشر إلى دور الـ16.

بدأ سلافيا براغ المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عن طريق فاسيل كوسيج، لكن برشلونة عاد سريعاً إلى أجواء اللقاء، وسجل فيرمين لوبيز هدفين متتاليين في الدقيقتين 34 و42.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي هدفاً بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفرض برشلونة سيطرته في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث عن طريق داني في الدقيقة 63، قبل أن يُصحح ليفاندوفسكي خطأه، مسجلاً الهدف الرابع بعد ثماني دقائق.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، مع تبقي مباراة واحدة في مرحلة الدوري، متساوياً مع سبعة فرق أخرى تتنافس على حجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند 3 نقاط فقط في المركز الـ34.