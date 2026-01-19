حصل المنتخب السنغالي، عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (2025)، إثر فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، على 10 ملايين دولار فيما نال وصيفه (المنتخب المغربي) 4 ملايين دولار، ونال كل من نيجيريا ومصر — صاحبي المركزين الثالث والرابع — مكافأةً ماليةً قدرها 2.5 مليون دولار لكل منهما، بعد فوز نيجيريا على مصر في مباراة تحديد المركزين، إذ شهدت نسخة 2025 ارتفاعاً في قيمة الجوائز المالية، ما أضفى زخمًا جديدًا على البطولة القارية، واهتمامًا استثنائيًّا من حيث التنافس الفني والحضور الجماهيري.



يذكر أن اللقب القاري سيفتح آفاقًا واسعة أمام السنغال من حيث عقود الرعاية وزيادة القيمة التسويقية للاعبيها، خصوصاً مع اقتراب مشاركتها في كأس العالم 2026 إلى جانب المغرب.



وجاء هدف التتويج عن طريق اللاعب بابي جاي في الدقيقة (94) من الشوط الإضافي الأول، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى (120) دقيقة، حيث اختير «ماني» أفضل لاعب في البطولة، تقديراً لدوره الحاسم في قيادة منتخب بلاده نحو التتويج القاري الثاني في تاريخه.