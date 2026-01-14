رسمياً.. أياكس يضم نجل إبراهيموفيتش

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع المهاجم الشاب ماكسيميليان إبراهيموفيتش، نجل نجم الفريق السابق وأسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، على سبيل الإعارة قادماً من صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «توصل أياكس إلى اتفاق مع ماكسيميليان إبراهيموفيتش ونادي ميلان بشأن استعارة المهاجم الشاب البالغ من العمر 19 عاماً حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتضمن الاتفاق بنداً يتيح لأياكس شراء اللاعب بشكل نهائي».

ماكسيميليان على خطى والده

وأضاف البيان: «لا يستطيع ماكسيميليان الهروب من تاريخ النادي، فقبل ربع قرن، كان والده زلاتان قد صنع اسمه لاعباً في أياكس، وبعد سنوات طويلة يعود الابن ليرتدي قميص النادي نفسه، في قصة تحمل الكثير من الرمزية».



ماكسيميليان: أريد كتابة قصتي الخاصة

وعقب توقيع العقود، قال ماكسيميليان إبراهيموفيتش: «أنا شخص ولاعب مستقل، وأريد أن أكتب قصتي بنفسي، أشعر بأنني في حالة جيدة ومتحمس للغاية. صحيح أن والدي لعب لأياكس، لكنني هنا لأصنع أسلوبي الخاص وأتطلع إلى هذه التجربة بشغف كبير».

الإعجاب بفلسفة أياكس الهجومية

وتابع قائلاً: «أحب فلسفة أياكس وأسلوب اللعب الهجومي، وأعتقد أن ذلك يناسبني تماماً، أنا سريع، أحب المراوغة، وأعشق الهجوم. هذه الخطوة تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة لي، وسأعمل بجد كل يوم، أريد أن أكون لاعباً جيداً لأياكس، أحب الفوز، وأعتقد أنني قادر على إمتاع الجماهير، وأتمنى أن يستمتعوا بمشاهدتي».