اعتذر مهاجم آرسنال، غابرييل مارتينيلي، لظهير ليفربول الأيمن المصاب كونور برادلي، بعد محاولة دفعه خارج الملعب قرب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.



سقط برادلي بطريقة غريبة بالقرب من خط التماس في الوقت بدل الضائع، ومن الواضح أن مارتينيلي اعتقد أنه كان يضيع الوقت؛ إذ ألقى الكرة عليه قبل أن ‍يحاول دفعه إلى خارج الملعب.



واستشاط لاعبو ⁠ليفربول غضباً قبل أن تحدث مشاجرة بين لاعبي الفريقين، وأنذر الحكم مارتينيلي ولاعب ليفربول إبراهيما كوناتي.



وفي نهاية المطاف خرج الظهير الإيرلندي الشمالي برادلي من الملعب على نقالة، وهو في حالة يرثى لها.



وكتب مارتينيلي على وسائل التواصل الاجتماعي: «تواصلت مع كونور واعتذرت له بالفعل، لم ​أكن أدرك حقاً في لحظة انفعال أنه تعرض لإصابة خطيرة» طبقا لما نقلته «رويترز».



وأضاف: «أود أن أقول إنني آسف للغاية على رد فعلي، وأتمنى لكونور الشفاء العاجل».