أعلن نادي سانتوس البرازيلي خضوع نجمه نيمار دا سيلفا لجراحة ناجحة في الركبة.

وأوضح النادي، في بيان، أن نيمار خضع لعملية جراحية ناجحة بالمنظار لعلاج إصابة في الغضروف، أجراها طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

وبحسب تقارير صحفية، سيحتاج النجم البرازيلي إلى فترة تعافٍ تمتد إلى شهر واحد، قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.

تألق رغم الإصابة

وكان نيمار قد تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية رغم معاناته من الإصابة، حيث سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات، ليسهم في بقاء فريقه سانتوس في الدوري البرازيلي.

ويأمل نيمار في استعادة جاهزيته سريعاً من أجل العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي، والمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانضم نيمار إلى نادي سانتوس في يناير الماضي بعقدٍ لمدة 6 أشهر، عقب فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي بالتراضي، قبل أن يقوم بتمديد عقده مع النادي البرازيلي حتى شهر ديسمبر الجاري.