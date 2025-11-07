أعلن توماس توخيل، مدرب منتخب أنكلترا، عن قائمة الأسود الثلاثة استعدادًا لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت القائمة عودة النجم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، و فيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي، بعد غيابهما في الفترة الأخيرة، فيما تم استبعاد نجم ريال مدريد ترينت أليكسندر أرنولد. ورغم حسم إنكلترا تأهلها مبكرًا الشهر الماضي، قرر توخيل الاعتماد على معظم العناصر الأساسية للحفاظ على النسق الفني. وضمت القائمة:

حراسة المرمى: دين هندرسون «كريستال بالاس»- جوردان بيكفورد «إيفرتون»- نيك بوب «نيوكاسل يونايتد».

خط الدفاع: دان بيرن «نيوكاسل»- مارك غويهي «كريستال بالاس»- ريس جيمس «تشيلسي»- إزري كوانساه «أستون فيلا»- نيكو أوريلي «مانشستر سيتي»- جاريل كوانساه «بايرليفركوزن»- دجيد سبينس «توتنهام»- جون ستونز «مانشستر سيتي»

خط الوسط: إليوت أندرسون «نوتينغهام فورست»- جود بيلينغهام «ريال مدريد» - جوردان هندرسون «برينتفورد» -ديكلان رايس «أرسنال» - مورجان رودجرز «أستون فيلا» -أليكس سكوت «بورنموث»- آدم وارتون «كريستال بالاس»

خط الهجوم: جارود بوين «وست هام» - إيبيريتشي إيزي «أرسنال»- فيل فودين «مانشستر سيتي» -أنتوني جوردون «نيوكاسل» - هاري كاي ن «بايرن ميونيخ»- ماركوس راشفورد «برشلونة»- بوكايو ساكا «أرسنال».