أعلن توماس توخيل، مدرب منتخب أنكلترا، عن قائمة الأسود الثلاثة استعدادًا لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت القائمة عودة النجم جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، و فيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي، بعد غيابهما في الفترة الأخيرة، فيما تم استبعاد نجم ريال مدريد ترينت أليكسندر أرنولد.
ورغم حسم إنكلترا تأهلها مبكرًا الشهر الماضي، قرر توخيل الاعتماد على معظم العناصر الأساسية للحفاظ على النسق الفني. وضمت القائمة:
حراسة المرمى: دين هندرسون «كريستال بالاس»- جوردان بيكفورد «إيفرتون»- نيك بوب «نيوكاسل يونايتد».
خط الدفاع: دان بيرن «نيوكاسل»- مارك غويهي «كريستال بالاس»- ريس جيمس «تشيلسي»- إزري كوانساه «أستون فيلا»- نيكو أوريلي «مانشستر سيتي»- جاريل كوانساه «بايرليفركوزن»- دجيد سبينس «توتنهام»- جون ستونز «مانشستر سيتي»
خط الوسط: إليوت أندرسون «نوتينغهام فورست»- جود بيلينغهام «ريال مدريد» - جوردان هندرسون «برينتفورد» -ديكلان رايس «أرسنال» - مورجان رودجرز «أستون فيلا» -أليكس سكوت «بورنموث»- آدم وارتون «كريستال بالاس»
خط الهجوم: جارود بوين «وست هام» - إيبيريتشي إيزي «أرسنال»- فيل فودين «مانشستر سيتي» -أنتوني جوردون «نيوكاسل» - هاري كاي ن «بايرن ميونيخ»- ماركوس راشفورد «برشلونة»- بوكايو ساكا «أرسنال».
Thomas Tuchel, the coach of the England national team, announced the Three Lions squad in preparation for the matches against Serbia and Albania in the 2026 World Cup qualifiers. The squad saw the return of star Jude Bellingham from Real Madrid and Phil Foden from Manchester City, after their recent absence, while Real Madrid's Trent Alexander-Arnold was excluded. Despite England securing their qualification early last month, Tuchel decided to rely on most of the key players to maintain the technical rhythm. The squad includes:
Goalkeepers: Dean Henderson «Crystal Palace» - Jordan Pickford «Everton» - Nick Pope «Newcastle United».
Defenders: Dan Burn «Newcastle» - Marc Guéhi «Crystal Palace» - Reece James «Chelsea» - Ezri Konsa «Aston Villa» - Nico Orellana «Manchester City» - Jarell Kwanza «Bayer Leverkusen» - Djed Spence «Tottenham» - John Stones «Manchester City».
Midfielders: Elliot Anderson «Nottingham Forest» - Jude Bellingham «Real Madrid» - Jordan Henderson «Brentford» - Declan Rice «Arsenal» - Morgan Rogers «Aston Villa» - Alex Scott «Bournemouth» - Adam Wharton «Crystal Palace».
Forwards: Jarrod Bowen «West Ham» - Eberechi Eze «Arsenal» - Phil Foden «Manchester City» - Anthony Gordon «Newcastle» - Harry Kane «Bayern Munich» - Marcus Rashford «Barcelona» - Bukayo Saka «Arsenal».