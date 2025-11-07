أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست 2025).

وشهدت قائمة المرشحين للجائزة تواجد ثنائي عربي، هما النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - هاري كين (بايرن ميونخ) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - كول بالمر (تشيلسي) - بيدري (برشلونة) - رافينيا (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول) - فيتينيا (باريس سان جيرمان) - لامين يامال (برشلونة).

واختار «فيفا» المرشحين بناءً على أدائهم وأرقامهم خلال الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.