أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الفرنسي أوريليان تشواميني.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا أوريليان تشواميني، من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تعرضه لإصابة في العضلة نصف الوترية في ساقه اليسرى».

وكان تشواميني قد شعر بألم خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، التي انتهت بفوز «الريدز» بهدف نظيف.

ورغم أن ريال مدريد لم يكشف مدة غياب اللاعب، إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية أكدت غيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.

ويعد تشواميني من أبرز العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.