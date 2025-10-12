في قمة لا تقبل القسمة على اثنين، يخوض ممثل العرب منتخب المغرب لقاء مهماً ومصيريّاً أمام منتخب أمريكا عند تمام الساعة الـ11:00 من ليل اليوم الأحد، وذلك على ملعب آل تينينتي ضمن لقاءات دور ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة المقامة حالياً في دولة تشيلي.يدخل منتخب المغرب هذا اللقاء بعد مشوار حافل في المونديال، بدأه بانتصارين متتالين على إسبانيا والبرازيل، ومن ثم خسر من المكسيك بعد أن ضمن صدارة المجموعة الثالثة، وفي ثمن النهائي تفوق المغرب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، ويطمح في لقاء الليلة لتكملة المشوار والتأهل لنصف النهائي في إنجاز عربي غير مسبوق.فيما يدخل منتخب أمريكا هذا اللقاء بعد مشوار مماثل للمغرب إذ انتصر في أول لقاءين على كاليدونيا الجديدة وفرنسا ومن ثم خسر من جنوب أفريقيا بعد أن ضمن صدارة المجموعة الخامسة، وفي دور ثمن النهائي حقق المنتخب الأمريكي فوزاً قوياً على نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، ويسعى في هذه المواجهة لتحقيق الفوز والوصول لنصف نهائي المونديال.يذكر إن الفائز في لقاء الليلة سيواجه الفائز من لقاء فرنسا والنرويج، الذي سيقام عند تمام الساعة الـ2:00 من فجر غدٍ الإثنين.