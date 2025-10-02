حقق باريس سان جيرمان فوزاً قاتلاً على حساب مستضيفه برشلونة الإسباني بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.أحرز هدفَي باريس سان جيرمان سيني مايولو (د:38) وغونتشالو راموس (د:90)، فيما سجل هدف برشلونة فيران توريس (د:19).شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وتمكن لامين يامال من خطف الكرة في منتصف ملعب باريس ليمررها لزميله بيدري الذي بدوره مررها لماركوس راشفورد ليلعبها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ويترجمها فيران توريس لداخل الشباك هدفاً لبرشلونة (د:19)، وتمكن باريس من العودة للقاء بعد فردي رائع من نونو مينديش الذي راوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة لزميله سيني مايولو على حدود منطقة الجزاء ليسددها مايولو قوية بقدمه اليسرى لتسكن الشباك هدف تعادل لباريس (د:38)، واستمر التعادل إلى أن أحرز غونتشالو راموس هدفاً قاتلاً لباريس بعد هجمة منظمة بدأت من فيتينا الذي مرر كرة ذكية للمنطلق أشرف حكيمي ليلعبها عرضية أرضية للمنفرد راموس الذي سددها مباشرة في المرمى هدفاً ثانياً لباريس (د:90)، ولينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة، فيما تلقى برشلونة الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 3 نقاط.