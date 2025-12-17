رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز انطلاق فعالية «جولة مسك» بالمنطقة، التي تُقيمها مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بمركز الأمير سلطان الحضاري، لتقديم الخبرات القيِّمة، والبرامج والمبادرات المُمكِّنة لشباب جازان.

وتجول أمير المنطقة في المعرض التعريفي المصاحب الذي يسلط الضوء على فرص التمكين التي تقدمها مؤسسة «مسك» والجهات التابعة لها، وشاهد والحضور فيلمًا تعريفيًّا عن المؤسسة يبين أعمالها وجهودها في تنمية وتطوير وتمكين الشباب.



وأكّد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، في كلمة ألقاها خلال الحفل، اعتزاز المؤسسة بالشباب المشاركين في برامج «مسك»، مشيرًا إلى استمرار دعمهم وتمكينهم، وتوفير الفرص اللازمة لتطويرهم، وتمكينهم من وضع بصماتهم في مستقبل المملكة

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة جازان الجهات المشاركة، كما تسلّم هدية تذكارية من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك».



وتستمر «جولة مسك» في نسختها الحالية بجازان لمدة يومين، مشتملة على العديد من الجلسات الحوارية التي يُثريها نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وروّاد الأعمال، وأصحاب التجارب الملهمة من المستفيدين من برامج المؤسسة، حيث تفتح موضوعات الجلسات الحوارية آفاقًا جديدة لطاقات الشباب نحو التميز المهني، والقيادة الفاعلة، والابتكار، وريادة الأعمال، والفنون، وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تطوير مهارات الشباب، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

كما تتضمن الجولة معرضًا تعريفيًّا، يسلط الضوء على فرص التمكين التي تقدمها مؤسسة مسك وجهاتها التابعة.