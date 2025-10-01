طالب مدرب نابولي الإيطالي أنطونيو كونتي، الصحفيين بتقديم النصيحة بشأن غيابات فريقه قبل مواجهة سبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم (الأربعاء)، في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لشبونة: «أُصيب رحماني أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، إضافة إلى إصابة بونغورنو، لذلك نحن نفتقد اثنين من قلوب الدفاع».

وأضاف: «تدرّب كل من سبيناتسولا وأوليفيرا بشكل فردي، من الطبيعي أن نسعى لتعافيهما بكل الطرق الممكنة، خصوصاً أنها حالة طوارئ خطيرة».

وبجانب هذا الرباعي، يفقد نابولي أيضاً جيوفاني دي لورينزو، بعد حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الافتتاحية أمام مانشستر سيتي.

وبسؤاله عمّا إذا كان سيضطر لتغيير طريقة لعب الفريق بسبب الغيابات، أجاب كونتي: «إذا كانت لديكم أي أفكار، أخبروني بها الآن وليس لاحقاً، لأنه كما قال أحدهم: يكون الأمر دائماً أسهل بعد ذلك، إذا كانت لديكم أي اقتراحات لتغيير طريقة اللعب، فأنا منفتح عليها».

واستهل نابولي مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0، بينما تغلّب سبورتنغ لشبونة على كيرات ألماتي بنتيجة 4-1.