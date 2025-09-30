كشف مدرب ليفربول الإنجليزي آرني سلوت سبب استبعاد النجم الإيطالي فيديريكو كييزا من مواجهة غلطة سراي التركي، المقررة اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ليفربول الجمعة الماضي، قيد كييزا في قائمة الفريق الأوروبية بدلاً من جيوفاني ليوني، الذي تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، إلا أن فرحة كييزا لم تكتمل، إذ تأجل ظهوره الأوروبي الأول هذا الموسم بسبب الإصابة.

وقال سلوت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: «كييزا شعر بآلام خفيفة خلال المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس، ولم يتمكن من استكمال المران بعد ذلك؛ لذا قررنا عدم المجازفة بإشراكه، خصوصاً أننا سنخوض مواجهة قوية ضد تشيلسي بعد أيام قليلة».

وتضم قائمة ليفربول لمواجهة غلطة سراي: أليسون، غوميز، إندو، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، إيزاك، ماك أليستر، صلاح، برادلي، جونز، غاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونغ، غرافينبيرش، نغوموها.