أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام صليبا إلى 2030 وذلك عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.وأكد النادي في بيانه: «انضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا إلى الفريق في يوليو 2019، وشارك منذ ذلك الحين في 140 مباراة في جميع المسابقات، ليصبح أحد أعمدة خط الدفاع بالفريق، بدأ ويليام مسيرته الاحترافية مع سانت إتيان، حيث تطور في أكاديمية الناشئين قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في بداية موسم 2018 /2019، حيث شارك في 23 مباراة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الأول. بعد انتقاله بشكل دائم إلى النادي في العام التالي، عاد ويليام إلى سانت إتيان على سبيل الإعارة لموسم 2019/ 2020، حيث واصل تطوره وساعد الفريق في الوصول إلى نهائي كأس فرنسا 2020».وقال صليبا، بعد تمديد العقد: «أشعر بأنني في بيتي، لدينا فريق جيد، مجموعة رائعة، وجهاز فني مميز، المدرب مثالي بالنسبة لي، لذلك فهذا هو أفضل مكان يمكن أن أكون موجودًا فيه، أستمتع بكل يوم تُتاح لي فيه فرصة ارتداء هذا القميص، أحاول أن أقدّم كل ما لدي، والآن سأبذل جهدًا أكبر لهذا النادي ولجماهيره».من جهته، أوضح مدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا، أن صليبا من اللاعبين المحببين لدى زملائه، مضيفًا: «وليام محبوب من جميع اللاعبين وأفراد الطاقم، وهذا يُعبّر كثيرًا عن شخصيته والتزامه وسلوكه الإيجابي يوميًّا، منذ انضمامه إلينا، شهد وليام تطورًا كبيرًا، وتحمّل المسؤولية، وبنى علاقة قوية مع جماهيرنا وكل من في النادي».