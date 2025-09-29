يشهد اليوم (الإثنين) ختام الجولة الأولى من كأس العالم تحت 20 سنة أربع مواجهات مثيرة، ففي المجموعة الخامسة يلتقي فرنسا بمنتخب جنوب أفريقيا، وتلعب الولايات المتحدة ضد كاليدونيا الجديدة، أما في مجموعة منتخبنا الوطني فسوف يلتقي النرويج بمنتخب نيجيريا.مع ختام الجولة الأولى من مباريات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™، تنتظر الجماهير أربع مواجهات قوية. بطل نسخة تركيا 2013 منتخب فرنسا يبدأ مشواره أمام جنوب أفريقيا في رانكاغوا، فيما يتقابل منتخبا النرويج ونيجيريا في تالكا. وفي وقت لاحق، تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع كاليدونيا الجديدة، بينما تصطدم كولومبيا بالمملكة العربية السعودية.في افتتاحية لقاءات المجموعة الخامسة يواجه منتخب فرنسا نظيره جنوب أفريقيا، ولم يسجل أي منتخب أكثر من أهداف فرنسا التسعة في طريقها إلى نهائي كأس أمم أوروبا تحت 19 سنة، في حين لم يتلق أي فريق من المتأهلين إلى نصف النهائي أهدافًا أقل من جنوب أفريقيا (3 أهداف فقط) خلال تتويجه بكأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة وهذا يعني أنه سيكون هناك صدام شيّق في رانكاغوا بين قوة هجومية لا تُوقف وصلابة دفاعية نادرة.وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب الولايات المتحدة ومنتخب كاليدونيا الجديدة، وتدخل الولايات المتحدة هذه النهائيات بتشكيلة زاخرة بالمواهب، ويدرك لاعبوها أن تقديم عروض قوية في تشيلي قد يعزز فرصهم في الظهور مع المنتخب الأول في كأس العالم FIFA 26™ التي ستُقام على أرضهم. وسيكون خصمهم منتخب كاليدونيا الجديدة الذي يخوض مباراته الأولى في تاريخه على هذا المستوى.وضمن لقاءات المجموعة السادسة يلتقي النرويج بمنتخب نيجيريا وتشهد هذه المباراة المواجهة الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم تحت 20 سنة FIFA، حيث يسعى منتخب النرويج بقيادة بيورن يوهانسن بكل قوة لعبور دور المجموعات للمرة الأولى. أما نيجيريا، فقد أنهت البطولة في مركز الوصافة مرتين، وحلت ثالثة مرة واحدة، وستكون عازمة على الصعود إلى منصات التتويج من جديد.