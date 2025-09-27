تكبّد ليفربول الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) هذا الموسم أمام مُضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة.

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، سجله اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقة التاسعة.

واحتاج «الريدز» إلى 87 دقيقة لزيارة شباك كريستال بالاس، عن طريق الإيطالي فيديريكو كييزا، لكن إدي نيكيتاه ردّ بهدف قاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+7.

«الريدز» في الصدارة رغم الهزيمة

ورغم الهزيمة، يظل ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما تقدّم كريستال بالاس إلى المركز الثاني -مؤقتاً- بـ12 نقطة.