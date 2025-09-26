شن لاعب نادي نانت الفرنسي الدولي المصري مصطفى محمد، هجوماً عنيفاً على مدربه السابق أنطوان كومباريه.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نشرتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «سبب بقائي في نانت هو أن لويس كاسترو أخبرني أنه يثق بي وأننا قادران على مساعدة بعضنا البعض، بينما أنطوان كومباريه هو أسوأ مدرب عملت معه على الإطلاق، لقد فكرت ملياً: إذا بقي كومباريه، فسأرحل».

وأضاف: «أنا شخص يحتاج إلى الشعور بالثقة، وعندما وصل لويس كاسترو، شعرت فوراً أنه يثق بي، لذلك، قررت البقاء، كما ترون هذا العام».

وحول هدف فريقه هذا الموسم، أجاب: «لن يلعب نانت من أجل البقاء في الدوري الفرنسي، بل من أجل التأهل الأوروبي، لأن لدينا طموحات كبيرة مع هذا المدرب الجديد، الذي يُولي اهتماماً كبيراً للاعبيه ويتمتع بعقلية الفوز».

يُذكر أن كومباريه كان يمنع اللاعبين المسلمين من الصيام في أيام المباريات خلال شهر رمضان، ومن يخالف قراره يُستبعد من القائمة.

وأقيل نانت كومباريه من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي (2024-2025)، وعيّن البرتغالي لويس كاسترو خلفاً له.