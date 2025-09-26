علّق المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ ماكس إيبرل، على الأنباء المتداولة بشأن احتمال رحيل مهاجم الفريق هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى أن كين قد يغادر النادي البافاري في صيف 2026، إذ يتضمن عقده بنداً جزائياً يُقدر بـ65 مليون يورو، ساري المفعول بداية من نهاية الموسم القادم، كما رحّب مدرب توتنهام توماس فرانك، بفكرة عودة كين إلى صفوف «السبيرز».

ورداً على هذه التكهنات، قال إيبرل في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «إنه في عمر يمنحه حرية اتخاذ قراراته بنفسه، سواء وُجد بند جزائي أم لا».

وأضاف: «من حق هاري أن يحدد مستقبله، تماماً كما فعل عندما قرر الرحيل عن توتنهام، لكننا نأمل في أن نحقق نجاحات كبيرة معه هذا الموسم وفي المستقبل، الفوز بالألقاب هو شغفه، وهو قادر على تحقيق ذلك هنا في بايرن، ونحن نشاركه هذا الهدف»

من جانبه، قال مدرب الفريق فينسنت كومباني: «هاري في حالة ممتازة حالياً، وآخر ما أرغب في فعله هو فتح باب النقاش من جديد، كل ما أراه هو لاعب لا يزال متعطشاً للبطولات، وهو قادر على تحقيقها معنا، هذا هو كل ما نركّز عليه».