ليلة تاريخية للبرغوث.. ميسي يقود ميامي إلى نهائيات الدوري الأمريكي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى الأدوار النهائية من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد فوز كبير على مضيفه نيويورك سيتي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة مثيرة أقيمت الليلة الماضية.

افتتح بالتاسار رودريغيز التسجيل لإنتر ميامي قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ميسي.

وفي الدقيقة 74، أضاف البرغوث الأرجنتيني «ميسي» الهدف الثاني بتسديدة متقنة من فوق الحارس مات فريز، الذي كان متقدماً خارج منطقة الجزاء، مستغلاً هجمة مرتدة سريعة.

وسجل لويس سواريز، العائد من الإيقاف، الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يختتم ميسي مهرجان الأهداف بإضافة الرابع بعد ثلاث دقائق فقط.

وبصناعته للهدف الأول، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصل إلى 35 مساهمة تهديفية على الأقل في موسمين متتاليين.

كما أصبح، بعد هدفيه في الشوط الثاني، رابع لاعب في تاريخ البطولة يسجل أكثر من هدف في ثماني مباريات خلال موسم واحد.