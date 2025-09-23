يخوض فريق ريال مدريد لقاء مهما أمام مضيفه ليفانتي عند تمام الساعة 10:30 من مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب سيوداد دي فالنسيا وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري الإسباني للدرجة الأولى.يدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء وهو متصدر للدوري بالعلامة الكاملة، إذ انتصر في الجولات الخمس محققاً 15 نقطة ومسجلاً 10 أهداف، فيما تلقت شباكه هدفين فقط، ويسعى للفوز في لقاء الليلة ليحقق فوزه السادس على التوالي، للمرة الثانية فقط بعد موسم 1987-1988.فيما يدخل فريق ليفانتي هذا اللقاء وهو محتل المركز الـ16 برصيد 4 نقاط فقط حصدها من فوز وتعادل و3 خسائر وأحرز هجومه 9 أهداف واستقبلت شباكه مثلها، ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لإحراج المتصدر كما فعل عندما استضاف الوصيف فريق برشلونة وتقدم عليه ليفانتي بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يخسر بنتيجة 2/ 3، وتمكن في الجولة الماضية من تحقيق انتصار عريض على مضيفه جيرونا برباعية نظيفة، ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية في لقاء الليلة.يذكر أن اللقاء على ملعب ليفانتي وبين جماهيره إلا أنه لم يتمكن من هزيمة ضيفه ريال مدريد في آخر 8 مواجهات على ملعبه، إذ خسر 6 من مبارياته الـ 8 الأخيرة على أرضه أمام ريال مدريد، واكتفى بالتعادل في آخر مباراتين.