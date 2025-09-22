تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة اليوم (الإثنين)، نحو مسرح ساتوليه وسط باريس لمتابعة حفل توزيع الجوائز، إذ يبدو أن نجم باريس سان جرمان عثمان ديمبيلي الأوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب، وذلك بفضل الدور الذي لعبه في قيادة فريقه إلى الثلاثية المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، رغم المنافسة من الثنائي لامين يامال ومحمد صلاح.ويجرى حفل توزيع الجوائز على مسرح ساتوليه وسط باريس، إذ يبدو البلد المضيف مرشحا للحصول على جائزة أفضل لاعب عند الرجال للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن حققها ميشال بلاتيني ثلاث مرات (1983 و1984 و1985)، إضافة إلى ريمون كوبا (1958) وجان بيار بابان (1991)، وزين الدين زيدان (1998)، وكريم بنزيما (2022).وبعد سيطرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة لعقد ونصف من الزمن، إذ فازا بها 13 مرة بين 2008 و2023 (8 مرات للأول و5 للثاني)، بات التناوب على نيلها مفتوحا تماما منذ انتقال الأول إلى إنتر ميامي الأمريكي والثاني إلى النصر السعودي.وذهبت الجائزة الموسم الماضي للدولي الإسباني في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي رودري، لكنه خارج حسابات هذه النسخة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما جعل التنافس فعليا محصورا بين ديمبيلي ونجم برشلونة الإسباني الشاب لامين يامال، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول مع أفضلية للفرنسي.ويبدو لامين يامال الأكثر قدرة على منافسة ديمبيلي بعدما قدم ابن الـ18 عاما أداء رائعا مع برشلونة، ما جعله مرشحا ليكون خليفة الأسطورة ميسي في النادي الكاتالوني، كما تُوج العام الماضي بكأس كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما بعدما ساهم في قيادة منتخب إسبانيا لإحراز كأس أوروبا، وسجل لامين 18 هدفا في 55 مباراة خاضها الموسم الماضي ضمن كافة المسابقات، مساهما في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس وكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.ويوجد في لائحة المرشحين النجم المصري محمد صلاح بعدما قاد ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، كما بلغ معه نهائي كأس الرابطة (خسر أمام نيوكاسل 1-2). وتتضمن اللائحة أيضا مبابي وذلك للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما توّج موسمه الأول مع ريال مدريد الإسباني بإحرازه جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي.ومن بين المرشحين البارزين الآخرين السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنجليزي حاليا)، النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)، الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).يذكر أنه يتم التصويت على جائزة الكرة الذهبية الآن بناء على الإنجازات خلال الموسم عوضا عن العام التقويمي، خلافا لما كان يحصل سابقا.ويتم التصويت على جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة من الصحافيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين الـ100 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).