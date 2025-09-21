أدرك أرسنال تعادلاً قاتلاً أمام ضيفه مانشستر سيتي مساء اليوم (الأحد) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.أحرز هدف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (د:9)، فيما أحرز هدف أرسنال غابرييل مارتينيلي (د:90+3).وشهد اللقاء سيطرة مبكرة لمانشستر سيتي، وتسلم هالاند كرة من منتصف الملعب ومررها لتيجاني رايندرز الذي أعادها للنرويجي ليسدد كرة زاحفة مرت من الحارس دافيد رايا إلى الشباك (د:9)، وفي الوقت بدل الضائع أرسل إيزي تمريرة ذكية لزميله مارتينيلي، الذي انفرد بالحارس دوناروما وأسكن الكرة الشباك هدف تعادل لأرسنال (د:90+3)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق أرسنال أول تعادل له في الدوري ويصل للنقطة العاشرة في المركز الثاني، وفي الجولة القادمة سيلاقي مضيفه نيوكاسل يونايتد، كما حقق مانشستر سيتي تعادله الأول ووصل للنقطة السابعة في المركز التاسع، وسيلاقي ضيفه بيرنلي في الجولة القادمة.