أعلن المدافع الألماني جيروم بواتينغ اعتزاله كرة القدم رسمياً، وذلك بعد انتهاء تجربته الأخيرة مع نادي لاسك النمساوي.

وقال الدولي الألماني السابق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «لقد لعبت لفترة طويلة، مع أندية كبيرة، ولمنتخب بلادي. تعلمت كثيراً، وفزت وخسرت، ومنحتني كرة القدم الكثير».

وأضاف صاحب الـ37 عامًا: «الآن، حان وقت المضي قدماً، ليس لأنني مضطر، بل لأنني مستعد، أنا ممتن لكل شيء: لفريقي، للجماهير، ولكل من دعمني، وعلى رأسهم عائلتي وأولادي الذين كانوا دائماً إلى جانبي، لقد حان الوقت».





مسيرة حافلة بالألقاب

بدأ بواتينغ مسيرته الكروية في صفوف نادي هيرتا برلين، حيث تدرج في أكاديميته قبل أن ينتقل إلى هامبورغ في سن 18 عامًا.

وفي موسم 2010-2011، خاض تجربة قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، حيث شارك في 24 مباراة فقط، قبل أن يعود إلى ألمانيا لينضم إلى بايرن ميونيخ.

خلال مسيرته مع العملاق البافاري، حقق بواتينغ 25 لقباً، وكان أحد أعمدة الفريق في الدفاع على مدار سنوات.

وبعد رحيله عن بايرن في عام 2021، لعب بواتينغ لفترات قصيرة مع كل من ليون الفرنسي، وساليرنيتانا الإيطالي، وأخيراً لاسك النمساوي.

دولياً، خاض بواتينغ 76 مباراة مع المنتخب الألماني، وسجّل هدفاً واحداً، وكان أحد العناصر الأساسية في تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي.