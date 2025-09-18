ناديان أوروبيان يقعان ضحية احتيال إلكتروني في صفقة انتقال لاعب!

شهدت سوق الانتقالات عام 2021 حادثة احتيال إلكتروني شملت ناديي رييكا الكرواتي وفيرانكفاروس المجري، بعد تحويل الأخير أموال توقيع لاعب الوسط الدفاعي ستيبان لونتشار إلى حساب مزيف نتيجة اختراق البريد الإلكتروني للنادي الكرواتي. فقدت الأندية الأموال، التي وقعت بيد المجرمين الإلكترونيين.في البداية، أيدت الفيفا نادي رييكا وأمرت فيرانكفاروس بدفع كامل مبلغ الصفقة، إلا أن النادي المجري استأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS).بعد أربع سنوات، قضت المحكمة بأن كلا الناديين أهملا تحذيرات واضحة، مما أدى للخسائر. وتجاهل فيرانكفاروس علامات التحذير من الحساب الإسباني المزيف، بينما لم يتصرف رييكا بحذر ولم يتحقق من صحة الدفع.وقررت المحكمة تقاسم الخسائر بالتساوي، ليصبح على فيرانكفاروس دفع نصف المبلغ فقط، أي 498,750 يورو.