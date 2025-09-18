أقرّ مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، بأنه فقد أعصابه بشكل لا يمكن تبريره بعد طرده عقب مشادة ساخنة مع أحد مشجعي ليفربول بعد هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، (الأربعاء).وكان الأرجنتيني قد شاهد فريقه يتعادل بعد تأخره بهدفين، لكن فيرجيل فان دايك سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 92 لينزل الهزيمة 3/ 2 بأتلتيكو في ملعب أنفيلد الصاخب، وبدا سيميوني غاضبا من أحد مشجعي ليفربول خلف المنطقة الفنية، وطرده الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني في نهاية المطاف.وقال سيميوني بعد ذلك إنه تحمل الإهانات طوال 90 دقيقة، وأضاف لشبكة «لموفيستار»: «كانت هناك إهانات طوال المباراة، لكن مهلاً، أنا من كان عليه أن يبقى هادئا ويتحمل كل شيء، الإهانات والإيماءات وغيرها. تحدث (ليفربول) عن تقديم عرض جيد، لكنهم يهينونك طوال المباراة ولا يمكنك قول أي شيء، لأنني المدرب. رد فعلي على الإهانة لا يمكن تبريره، لكنك لا تعرف كيف يكون الأمر عندما تتعرض للإهانة لمدة 90 دقيقة دون توقف. يواصلون إهانتك، ومع التوتر حدث ما حدث. أخبرني الحكم أنه يتفهم ذلك، لكنني آمل أن يتحسن ليفربول، إذا تعرفوا على من فعل ذلك، يجب أن تكون هناك عواقب».ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق عما قاله المشجع بالتحديد وجعله يفقد أعصابه، قال سيميوني: «لن أخوض في طبيعة الإهانة بالضبط، لا أريد الخوض في هذا النقاش. أعرف ما حدث خلف مقعد بدلاء فريقي، لا يمكنني حل مشاكل المجتمع. ليس من الجيد أبدا أن نتفاعل كمدربين، أليس كذلك؟ إذا كنا نتعرض للإهانة طوال المباراة. عندما سجلوا الهدف الثالث، قام بإهانتي، أنا بشر».وأشاد سيميوني بفريقه على انتفاضته الكبيرة بعد أن استقبلت شباكه هدفين في الدقائق الست الأولى، لكنه رد بثنائية ماركوس يورينتي.وأبان: «لم نكن محظوظين بالهدف الأول، لكن مع روح وجودة اللاعبين عدنا إلى المباراة، ومع يورينتي، الذي قدم مباراة رائعة، رفعنا مستوانا. كانت المباراة في متناول أيدينا حتى جاء الهدف الرائع من فيرجيل الذي جعلنا نشعر بمرارة».