استهل الإنجليزي هاري كين مشواره في دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2025-2026 بكتابة تاريخ جديد على مستوى كرة القدم الإنجليزية.وقاد كين فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز على ضيفه تشيلسي بنتيجة (3/ 1) أمس (الأربعاء) في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ونجح كين في تسجيل هدفين (من نقطة الجزاء 27، 63).ليحتل هاري كين صدارة أكثر لاعب إنجليزي مساهمة بالأهداف في دوري أبطال أوروبا متفوقاً على ديفيد بيكهام الذي تراجع للوصافة.وجاءت القائمة كالتالي: هاري كين 53 مساهمة (سجل 42 وصنع 11)، ثانياً ديفيد بيكهام 52 مساهمة سجل منها 16 وصنع 36، روني ثالثاً بـ47 مساهمة ويليه الثنائي فرانك لامبارد ورحيم سترلينج بـ44 مساهمة تهديفية.