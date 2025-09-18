أعلن ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرّض لها نجمه ألكسندر أرنولد، خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي مساء أمس الأول، في الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة أرنولد في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى.

ولم يحدد ريال مدريد مدة الغياب المتوقعة، إلا أن صحيفة «آس» أكدت غياب اللاعب لفترة تراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

يُذكر أن أرنولد انضم إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.