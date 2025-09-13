أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، تمديد عقد نجمه الشاب ريكو لويس حتى عام 2030، في خطوة تعكس ثقة المدرب بيب غوارديولا في إمكاناته الفنية وتطوره المستمر.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن لويس سيواصل مسيرته مع «السماوي» بعد أن أثبت نفسه كأحد أبرز المواهب في الفريق الأول.

ورغم بداياته كظهير أيمن، قدّم لويس مؤخراً أداءً مميزاً في عدة مراكز، لاسيما في خط الوسط، حيث أظهر مرونة تكتيكية وقدرة على اللعب كعنصر هجومي متعدد الأدوار.

أرقام ريكو لويس

ويبلغ ريكو لويس من العمر 20 عاماً، وقد شارك في 97 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل لويس منتخب إنجلترا في جميع الفئات السنية، بداية من منتخب تحت 18 عاماً، وحتى المنتخب الأول، الذي خاض معه 5 مباريات دولية حتى الآن.