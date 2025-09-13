حقق باير ليفركوزن انتصاره الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب «باي أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

جاءت ثلاثية ليفركوزن بتوقيع كل من أليخاندرو غريمالدو (هدفين)، وباتريك شيك من ركلة جزاء، في الدقائق 10 و 54+4 و90+2.

ووقع كان أوزون على هدف آينتراخت فرانكفورت الوحيد في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي كاسبر هيولماند على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن، بعدما تولى المهمة خلفاً للهولندي إريك تين هاغ، الذي أقالته إدارة النادي عقب فشله في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين، حيث خسر أمام هوفنهايم (2-1) وتعادل مع فيردر بريمن (3-3).

بهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 6 نقاط في المركز الثالث.