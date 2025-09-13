أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إصابة مدافعه الألماني أنطونيو روديغر.

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات أثبتت إصابة روديغر في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب مدافعه الألماني، لكن صحيفة «آس» أكدت غيابه لمدة تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة.

وتعد إصابة روديغر ضربة موجعة لمدرب الفريق تشابي ألونسو، كون اللاعب عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق.

ريال مدريد يستعد لمواجهة سوسيداد

في سياق آخر، يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

ويتصدر الملكي جدول ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني.