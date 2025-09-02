أعلن مانشستر يونايتد رسميا التعاقد مع الحارس البلجيكي الشاب سين لامينس قادما من رويال أنتويرب بعقد يمتد حتى يونيو ٢٠٣٠.وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي نشره عبر موقعه على الإنترنت: «يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن ضم الحارس البلجيكي سين لامينس من رويال أنتويرب الذي شارك معه في ٦٤ مباراة، وساهم في فوز الفريق بكأس السوبر البلجيكي عام ٢٠٢٣».وأضاف النادي في حديثه عن الحارس: «في الموسم الماضي، كان الحارس البالغ من العمر ٢٣ عاما، الذي انضم لمنتخب بلجيكا الأول للمرة الأولى في مارس الماضي، هو أكثر حراس الدوري البلجيكي حفاظا على نظافة شباكه».وتحدث سين لامينس لموقع النادي الرسمي عن شعوره قائلا: «أنا فخور جدا بالانضمام لمانشستر يونايتد. إنه حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي. عشت رحلة رائعة خلال السنوات الأخيرة، وها أنا ينتهي بي المطاف في نادٍ مذهل. أتمنى أن تكون هذه بداية لمرحلة مميزة في مسيرتي، ويمكنك أن تشعر بالأجواء الإيجابية هنا، وأنا واثق من قدرتي على صنع الفارق في النادي في السنوات القادمة. أتطلع بشوق للتعرف على زملائي في الفريق وبدء العمل مع روبن والجهاز الفني. هذا هو المكان المثالي لمواصلة التطور والنمو مع هذا الفريق المميز وتحقيق أهدافي كلاعب».كما تحدث جاسون ويلكوكس، مدير الكرة في يونايتد قائلا: «سين حارس مرمى شاب ممتاز، وهو يتمتع بإمكانات كبيرة. نحن سعداء باختياره الانضمام إلى مانشستر يونايتد بعد الاهتمام الكبير الذي حظي به من عدد من الأندية».