مدير «مونشنغلادباخ» لـ«عكاظ»: انتقال فايغل إلى الشباب لم يُحسم بعد

أكد رولاند فيركوس، المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، أن صفقة انتقال لاعب الوسط جوليان فايغل إلى نادي الشباب السعودي لم تُحسم بعد.

وكان فايغل قد غاب عن مواجهة فريقه أمام هامبورغ، التي أُقيمت السبت الماضي ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني، بسبب المفاوضات الجارية بشأن انتقاله المُحتمل إلى الشباب.

وقال فيركوس في تصريح خاص لـ«عكاظ» تعليقاً على مفاوضات الشباب: «لم يحدث انتقال رسمي حتى الآن».

ورفض المدير الرياضي الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بمرحلة المفاوضات الحالية.

ويمتد عقد فايغل مع بوروسيا مونشنغلادباخ حتى يونيو 2028، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو ستة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

وشارك فايغل في 35 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي (2024–2025)، وقدم تمريرتين حاسمتين.