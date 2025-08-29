رسمياً.. فنربخشة يُقيل جوزيه مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى مرحلة الدوري بمسابقة في دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان نشره النادي عبر حسابه على منصة «إكس»: «انفصل نادي فنربخشة عن جوزيه مورينيو، الذي تولى تدريب فريق كرة القدم الأول منذ بداية موسم 2024-2025».

وأضاف البيان: «نتوجه بالشكر إلى مورينيو على جهوده خلال فترة عمله مع الفريق، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية القادمة».

وفشل «السبيشال وان» في قيادة فنربخشة إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد الهزيمة أمام بنفيكا البرتغالي 1-0.

وعلى الصعيد المحلي، قاد مورينيو فنربخشة في مباراتين ضمن منافسات الدوري التركي هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة وفاز في أخرى، ليحتل الفريق المركز السابع برصيد 4 نقاط.