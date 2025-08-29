قلق في ريال مدريد بسبب رحلة الـ8 آلاف كلم

لم تكن قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا رحيمة بفريق ريال مدريد الإسباني، حيث أوقعته في مجموعة تضم منافسين من العيار الثقيل، مثل مانشستر سيتي، ليفربول، يوفنتوس، وبنفيكا.

ومع ذلك، قد لا يكون التحدي الأكبر هو قوة الخصوم، بل الرحلة الشاقة التي تنتظر الفريق إلى كازاخستان لمواجهة الوافد الجديد كايرات ألماتي، في رحلة تمتد لنحو 8000 كيلومتر وتتطلب ساعات طويلة من السفر، للوصول إلى ملعب يقع على بعد 300 كيلومتر فقط من الحدود الصينية، وفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية.





وعلّق إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، قائلاً: «لم يسبق لنا اللعب أمام هذا الفريق، الرحلة بعيدة جداً، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند الذهاب والعودة، خاصة في ظل الجدول الزمني المزدحم والمضغوط، لكن علينا تقبّل الأمر والاستعداد جيداً لهذه المباراة، كما نفعل مع كل المباريات».

وأضاف: «هذه البطولة دائماً ما تتطلب أقصى درجات الجاهزية، وجميع المباريات ستكون صعبة للغاية، علينا أن نظهر أفضل مستوى لنا من أجل تحقيق النتائج التي تضمن لنا التأهل إلى الدور المقبل، والتواجد ضمن أفضل ثمانية فرق، وهذا هو الهدف المنطقي».

وعن المواجهات المرتقبة أمام مانشستر سيتي وليفربول، قال بوتراغينيو: «لقد لعبنا ضد ليفربول عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، نعرف بعضنا جيداً، وهم فرق من أعلى المستويات تطمح أيضاً للفوز بهذه البطولة، إنها مباريات رائعة للجماهير، ومن بين الأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي».

وختم: «هذه أندية تاريخية ذات تقاليد عريقة، وتعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من المواجهات، ورغم أن الجدول لا يمنحنا فرصة للراحة، فإنها تبقى فرصة لجماهيرنا للاستمتاع بأفضل ما في كرة القدم، ويجب علينا استغلالها بأفضل شكل ممكن».