وجّه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة شكر وتقدير إلى نظيره النرويجي عقب قراره تخصيص عائدات مباراة منتخبه ضد إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة.

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: «يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تقديره العميق للاتحاد النرويجي على قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة».

وأضاف البيان: «إن هذه الخطوة تتجاوز حدود الرياضة، فهي رسالة قوية بأن كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم والمعاناة الإنسانية المستمرة. قرار الاتحاد النرويجي يؤكد الدور الأخلاقي لكرة القدم في الدفاع عن القيم الإنسانية والكرامة واحترام الحياة».

وتابع: «ندعو بقية الاتحادات والمؤسسات والجهات الرياضية حول العالم إلى أن تحذو حذو هذا الموقف الشجاع، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة رياضييه وشبابه الذين يواصلون المعاناة تحت وطأة الاحتلال والإبادة».

وختم البيان: «يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التزامه بالدفاع عن نزاهة اللعبة، وحماية روحها الإنسانية، وضمان ألّا تكون كرة القدم أداة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان».