توقفت مباراة الجولة الثالثة من الدوري الأوكراني بين زوريا لوغانسك وكريفس كريفي ريه، اليوم في كييف، بعدما اضطر الحكم لإيقاف المباراة وإخراج اللاعبين إلى مناطق آمنة عند انطلاق إنذار غارة جوية في الشوط الثاني.وكان كريفس متقدّماً 3-1 حينها، بهدفين من زاديراكا وآخر من باراكو، فيما سجل بودكوفسكي هدف زوريا الوحيد.وتأتي هذا الحادثة ضمن سلسلة توقفات متكررة لمباريات الدوري الأوكراني هذا الموسم، إذ تُطبق بروتوكولات سلامة صارمة منذ أغسطس 2022، تنص على تعليق أي مباراة فور إعلان إنذار الغارة الجوية في المنطقة التي تُقام فيها المباراة.يذكر أنه تم إيقاف مباراة كولوس ضد كارباطي في 16 أغسطس للسبب ذاته.