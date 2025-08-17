استهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني «لا ليغا» بفوزٍ بثلاثية نظيفة على مضيفه ريال مايوركا، أمس (السبت)، على ملعب «سون مويكس».

افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني للبلوغرانا في الدقيقة 23.

وتلقى مايوركا ضربتين موجعتين، بطرد مولارنيس في الدقيقة 33 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ثم طُرد زميله فيدان موريكي بعد ذلك بست دقائق ببطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل عنيف ضد حارس برشلونة جوان غارسيا.

وسيطر برشلونة على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 72%، وسدد 24 كرة، منها 8 بين القائمين والعارضة، في حين اكتفى مايوركا بأربع تسديدات، واحدة منها فقط كانت بين الخشبات الثلاث.