أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، يوم الثلاثاء، إيقاف رئيس الاتحاد البلغاري إفجيني جيرجانوف، ونائبه دانييل أنجيلوف، لمدة عامين، على خلفية ارتكابهما مخالفات أخلاقية.وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن لجنة الأخلاقيات المستقلة توصلت إلى أن أنجيلوف تورط في التلاعب بنتائج عدد من المنافسات، ووجه إساءات لفظية لأشخاص من الوسط الرياضي.وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فقد كشفت التحقيقات أن أنجيلوف أجرى تعديلات غير قانونية على قوائم انطلاق السباقات، وعبث بتوقيتاتها، كما منح امتيازات غير مستحقة لعدد من الرياضيين، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة في المنافسات.وتشمل العقوبة، التي يمكن الطعن بها أمام محكمة التحكيم الرياضي، منع المسؤولَين من تولي أي مناصب في اتحادات الدراجات أو المشاركة في تنظيم الفعاليات ذات الصلة باللعبة.