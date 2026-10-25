بالتزامن مع تحقيقات حول سجلات هويتها وهجرتها للولايات المتحدة، فجرت تغريدة قديمة للنائبة الديمقراطية إلهان عمر تتعلق باسم والدها الجدل مجدداً بشأن اتهامات سابقة بأنها تزوجت شقيقها.



وكشفت "نيويورك بوست" أن إلهان عمر كانت كتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو 2013: "عيد أب سعيد لأبي، نور سعيد، أنا ممتنة لله إلى الأبد لأنه منحني أفضل أب". وجرى حذف المنشور في 19 سبتمبر 2019، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن سجلات أخرى بينها منشور تأبيني نشره التجمع الديمقراطي الأسود في الكونغرس عام 2020، تشير إلى اسم والد إلهان عمر الراحل بصيغة "نور عمر محمد"، في حين يتشابه الاسم الوارد في التغريدة المحذوفة مع اسم زوجها السابق أحمد نور سعيد علمي.



وتعود الاتهامات إلى زواج إلهان من علمي عام 2009، وتحدثت رواية متداولة منذ سنوات أنه شقيقها، وأن الزواج كان يهدف إلى مساعدته في الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، لكن عمر نفت هذه الاتهامات مراراً.



وتجدد الجدل حول هذه القضية عقب مداهمة عملاء اتحاديين منزل إلهان عمر في العاصمة واشنطن في 12 أكتوبر الجاري، ضمن تحقيق جنائي مستمر يتعلق باحتمال تقديم بيانات غير صحيحة في وثائق الهجرة والتجنيس، فضلاً عن اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لها بأنها تزوجت شقيقها وزورت اسمها الحقيقي.



وأشارت مذكرة قدمها المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا، الأربعاء، في إطار مساعٍ لمنع الكشف عن مذكرة تفتيش منزل النائبة، إليها باسم "إلهان نور سعيد علمي"، المعروفة أيضاً باسم "إلهان عبد الله عمر"، لكن الوثيقة لم توضح سبب ورود الاسم بهذه الصيغة، ولم تثبت أن النائبة استخدمت هوية مزيفة. كما أكدت إلهان عمر أن اسمها الحقيقي هو "إلهان عبد الله عمر"، وليس "إلهان نور سعيد علمي".



ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على التحقيق أن الاسم الوارد في المذكرة قد يكون الاسم القانوني لإلهان عمر، إلا أن مكتبها اعترض على هذا التوصيف.



وفي رد على الاتهامات، وصفت متحدثة باسم النائبة، في تصريح لموقع "فوكس نيوز ديجيتال"، المزاعم بأنها "نظرية مؤامرة لا أساس لها ومقززة"، مضيفة أن التغريدة حُذفت بعدما تعرضت إلهان عمر وأفراد عائلتها لتهديدات. ونفت عمر مراراً أن يكون زوجها السابق شقيقها.



وخلال مقابلة حديثة مع شبكة "MS NOW"، وصفت الاتهامات بأنها "جنونية"، وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي جزء من الحقيقة وراء هذه المزاعم، أجابت: "ليس على حد علمي".



ووصلت إلهان عمر إلى الولايات المتحدة لاجئة من الصومال عام 1995